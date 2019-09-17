Susamam’daki rapçiler hakkında suç duyurusu

Şanışer mahlaslı rapçi Sarp Palaur ile birlikte 18 rap sanatçısı ile birlikte seslendirdiği “Susamam” isimli şarkıya suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran bir kişi, ‘Susamam’ parçasında yer alan sözlerden rahatsızlık duyarak, yaklaşık 15 dakika süren parçada yer alan 18 kişi hakkında şikayetçi oldu. Savcılığın şikayetin kaydını aldığı ve incelemesini sürdürdüğü öğrenildi.

Doğa, hayvan hakları, kadına şiddet, adelet, trafik gibi belli konularla ilgili sözler içeren ‘Susamam’ şarkısı sosyal medyada milyonlarca izlenme almıştı.

Şanışer ve 16 rapçinin Susamam şarkısı dünün en önemli gündemiydi. Şarkının açılışını yapan isim ise Türkçe rapin duayen ismi Fuat Ergin. Doğa, adalet, insan hakları, kadına cinayet, hayvan hakları gibi başlıklardan oluşan ve 14 dakikayı aşkın süren şarkı ile ilgili açıklamada bulunmuştu.

“YARAYA TUZ EKTİK”

Fuat Ergin, şarkıya gelen tepkiler, şarkının çıkış noktası, kendilerine yönelik bir baskı gelip gelmeyeceğine ilişkin şunları söylemişti: ” Açıkçası bir etki bekliyorduk ama gündem o kadar çabuk değişiyor ki, o kadar çok şey oluyor ki ülkede, güme gitmesini de hiç istemedim. Bu şekilde de gündeme oturmuş olması, insanların sesi olabilmiş olmak, gerçekten mutluluk verici. Bu proje tamamen Şanışer'in fikriydi. 2-3 ay önce aradı beni sordu, ben hemen ‘Evet' dedim, çünkü gerçekten çok sevdiğim bir kardeşim, çok akıllı bir çocuk, çok yetenekli birisi. Çok da seviyorum. Çok mutlu olduk, nokta atışı olması bizi çok ihya etti. Bu şarkı projesi geldiğinde tamamen pozitif baktım. Çok büyük bir özveri ve emek gerekiyordu. Bunu başardı bu arkadaşlar. Biz de bir parçası olduk bunun. Siyaseten bir baskı gelebilir. Biz gerçekten yaraya tuz ektik. Gelecekse de buyursunlar. Benim hiçbir korkum yok. Ben korkuyla yaşayacak değilim. Benim fikirlerim ve yolum belli. İnsanlar bunu bir kere duydu ve müziğin nelere kadir olabileceğini insanlar gördü” dedi.