Yavaş talimat verdi, belediye AOÇ arazisi ihalesini kazandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla Metropol İmar A.Ş, belediye adına AOÇ ihalesine katıldı.

Atatürk Orman Çiftliği kiralama ihalesinin birinci parselini yıllığı 119.000 TL’ye, ikinci parseli ise yıllığı 190.000 TL’ye Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropol İmar A.Ş. aldı.

Ankara Büyükşehir Metropol A.Ş., Başkan Mansur Yavaş'ın talimatıyla girdiği AOÇ arazisi ihalesini kazandı.



Böylelikle AOÇ'ye ait iki parselin yapılaşmaya açılması önlendi.



AOÇ arazileri, Atatürk'ün vasiyetine uygun şekilde kullanılacak.



Ankara'mıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/QzyvQUWZ1b — Büyükşehir Çalışıyor (@tcbuyuksehir) September 17, 2019

İhaleyi izleyenler arasında bulunan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Candan da, "Bugün Atatürk Orman Çiftliği kiralama ihalesini Mimarlar Odası izledi. AOÇ arazileri yıllığı 119 bin ,190 bin lira olmak üzere, Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropol A.Ş. tarafından alındı. Atatürk'ün şartlı bağışına uygun şekilde, örnek uygulama hayata geçirilmeli. Halkımıza sağlıklı ve ucuz gıda" ifadelerini kullandı.