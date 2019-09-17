Yavaş talimat verdi, belediye AOÇ arazisi ihalesini kazandı

Ankara Büyükşehir Metropol İmar A.Ş., Başkan Mansur Yavaş'ın talimatıyla girdiği AOÇ arazisi ihalesini kazandı. Böylelikle iki parselin yapılaşmaya açılması önlendi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 17 Eylül 2019 Salı, 18:52

[Haber görseli]Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla Metropol İmar A.Ş, belediye adına AOÇ ihalesine katıldı.

Atatürk Orman Çiftliği kiralama ihalesinin birinci parselini yıllığı 119.000 TL’ye, ikinci parseli ise yıllığı 190.000 TL’ye Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropol İmar A.Ş. aldı.

İhaleyi izleyenler arasında bulunan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Candan da, "Bugün Atatürk Orman Çiftliği kiralama ihalesini Mimarlar Odası izledi. AOÇ arazileri yıllığı 119 bin ,190 bin lira olmak üzere, Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropol A.Ş. tarafından alındı. Atatürk'ün şartlı bağışına uygun şekilde, örnek uygulama hayata geçirilmeli. Halkımıza sağlıklı ve ucuz gıda" ifadelerini kullandı.

A+ A-

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Mansur Yavaş