Dink Ödülü’nün bu yılki sahibi Hintli Kharshiing, ‘Devlet biziz’ diyor

Agnes Kharshiing, dört çocuk annesi. 59 yaşında. Sevgi, barış ve adaletsizliği durdurmak için çalışıyor. Hayatla ilgili temel eğitimleri ailesinden aldığını, adaletsizliğe karşı sessiz kalamadığı için mücadeleye başladığını söylüyor. Kadına, çocuğa yönelik şiddeti durdurma konusunda ise en büyük sorumluluğun toplumda olduğunu vurguluyor. “Aslında, hükümet ya da devlet biziz. Ülkenin her bir bireyi... Uzakta bir yerde birilerine ait bir hükümet var diye düşünmeyin. Hükümeti sizden başka bir şey olarak düşünmeyin. Bir araya gelip, hükümetten anayasayı ve yasaları uygulamasını isteyin” diyor.

Ödülün sizin için anlamını nedir?

Çok mutluyum. Hrant Dink’in insanlar için ne kadar çok çalıştığını gördüm. Ölümü gerçekten çok üzücü. Böyle ölümlerin hiç olmaması için hepimiz çok çalışmalıyız.

n Nasıl başladınız mücadeleye?

Her zaman aklımdaydı. Sömürülen birilerini gördüğümde hep yardım etmek ister, onları bilgilendirirdim. Ama yoğun olarak 2007’de, tecavüze uğrayan kadınlarla ve kadın hakları alanında çalışmaya başladım. Yolsuzluğun da insan hakları ihlalleriyle ilgili olduğunu fark ettim. Kömür madenleri için dağlarda, tepelerde evlerinden edilen insanlara ses olmaya çalıştık. Bugün başkasına olan adaletsizlik yarın bana da olur diye düşündüm. Hiçbir şekilde geri adım atamam. Bu benim için bir görev.

Türkiye’deki durumu biliyor musunuz?

Kadına karşı şiddetin arttığını duydum, geldiğimde. Tabii ki hükümetin rolü var. Genel olarak hükümetlerin rolü aslın da, anayasanın ve yasaların uygulanmasını sağlamak. Yapılan her şeyin hukuka uygun olması gerekir. Hükümetin halkı temsil etmesi, toplumun da hükümetin bir parçası olduğunu fark etmesi lazım. Bir hükümet kadınlara eşitsiz davranılmasına izin veriyorsa, aslında buna izin veren toplumun kendisidir. Aslında toplum eşitsizliğe izin veriyor demektir. O yüzden toplumun sesini yükseltmesi ve buna dur demesi gerekiyor.

Cinsiyet eşitsizliğinin temelinde ne yatıyor sizce?

Erkeğin kendini üstün görmesi yatıyor. İnançlar da etkili... Ama artık demokrasi var, hükümetler var. Biz de hükümetlerin parçası olduğumuza göre bizim de öne çıkıp ses vermemiz gerekiyor.

Kendi hayatınızdan örnek vermek ister misiniz?

En ciddi saldırıyı bir kadın aktivistle birlikte kömür kamyonlarını engellemeye çalışırken yaşadım. Zaman zaman yerel devlet otoritelerinden destek istediğimiz oluyor. Kaymakamlık, valilik gibi... Sonuçta hükümetlerin görevi bizim için çalışmak. Onlardan destek istemek lazım. Yardım istediğinizde kim kimdir, kimi korumaya çalışıyor onu da görüyorsunuz. Kadınlara da şunu söylemek isterim, yalnız değilsiniz, sesinizi yükseltin. Sizin gibi olan diğer insanlara ulaşın, onlarla çalışın, haksızlıkları ve suçluları ortaya çıkarın. Eğer amacımız barışsa, sesimizi de barışçıl bir şekilde yükseltmemiz gerekir. Nefrete, barışla yanıt vermemiz gerekir. Ben dünyadan umutluyum ama sabretmeliyiz. Göldeki kurbağa, gölün dışına çıkmazsa etrafta olan biteni anlayamaz. Bizim o gölden çıkmamız lazım. Bunu ancak birlikte yapabiliriz.