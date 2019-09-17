Grup Yorum üyeleri yine tahliye edilmedi

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savunma yapan Kurt, “Mahkemeniz 16 kez hakkımda tutukluluğa devam kararı verdi. Haziran ayında da aynı kararı verdiniz. Yaşadıklarımız sizi ilgilendiriyor. Beni tekli bir hücreye koydular. 24 saat tek damla su dahi vermediler. Benim açlık grevi nedeniyle beş buçuk litre suya ihtiyacım var. İdarenin verdiği bir buçuk litre suyla kaldım” dedi. Helin Bölek ise savunmasında “Türkiye hukuk devleti olmaktan uzaktır. Yaşananlardan siz de sorumlusunuz. Bizim açlığımız adaletin kendisinedir. Bizi adil yargılayın. Burada olur mu bilemem ama talebim adalettin tecelli etmesidir” dedi. Mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı kasıma erteledii.