İmamoğlu ve MSB gazileri unutmadı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gazileri unutmadı. Her yıl 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanıyor. Gaziler gününden bir gün önce, İstanbul sokakları Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleriyle doldu. Üst geçit ve reklam panoları bir gün öncesinden donatıldı. Ayrıca İETT otobüslerinin reklam panoları da aynı afişlerle süslendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imzasıyla asılan afişlerde “Gazi Mustafa Kemal ve Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” yazıldı. Milli Savunma Bakanlığı’da 19 Eylül Gaziler Günü’nü unutmadı. İstanbul’un çeşitli noktalarına asılan afişlerde “Gaziler destansı tarihimizin yaşayan kanıtlarıdır” yazısı yer aldı.