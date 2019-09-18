Musa Anter ödülleri sahiplerini buldu

Türkçe haber dalında birincilik ödülü jüri tarafından iki haber arasında paylaştırıldı. BirGün gazetesinden Hüseyin Şimşek’in “274 çocuk doğum yaptı” haberi ile Mezopotamya Ajansı’ndan (MA) Ahmet Kanbal’ın “Kayyım danışmanının 246 bin TL’lik rüşvet çarkı hesap dökümlerine yansıdı” haberi birinciliğe layık görüldü.

Türkçe haber jürisi Euronews’ten Rabia Çetin’in “Kimliği olduğu halde sınır dışı edilen Suriyeli sığınmacı El Nusra bölgesine gönderildi” haberini de Jüri Özel Ödülü’ne değer buldu. Kürtçe haber dalında birincilik kayyımlarla ilgili haber yapan MA’dan Gökhan Altay’a verildi. Bu yılın fotoğraf yarışmasında birincilik ödülü de European Pressphoto Agency (EPA) foto muhabiri Sedat Suna’ya ve Jinnews muhabiri Rojda Aydın’a verildi. Gurbetelli Ersöz Kadın Haberciliği dalında bu yıl jüri, cezaevlerinde bulunan kadın gazeteciler adına Jinnews editörü Kibriye Evren’e Jüri Özel Ödülü vermeyi kararlaştırdı. Öte yandan yarışma jürisi bu yıl Hüseyin Aykol, Hicri İzgören ve Özcan Kılıç’ı Onur Ödülü’ne layık gördü. Ödüller, 21 Eylül günü saat 18.00’de Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.