Yüzde 93 engelli gazeteci tahliye edildi

Duran’ın cezasının bir yıl daha ertelenmesi talebini değerlendiren Adli Tıp Kurumu (ATK), Duran hakkında “cezaevinde kalamayacağı” yönünde karar verdi. ATK, ceza ertelemesinin uygun olduğunu Mardin İnfaz Hakimliği’ne bildirdi.

Tutuklanmasının ardından sağlık koşulları nedeniyle Mardin Devlet Hastanesi mahkum koğuşuna kaldırılan Duran, ailesi ve yakınları tarafından alınarak yeniden Nusaybin ilçesindeki evine götürüldü.

Gazete Karınca'nın haberine göre, yüzde 93 engelli Duran yürüyemiyor ve konuşamıyor. Ayrıca hafızasını da önemli ölçüde yitirmiş halde.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Radyo Rengin çalışanı gazeteci Metin Duran, “Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” iddiasıyla yargılandığı davada hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının onanması üzerine 30 Mart 2018 tarihinde tutuklanarak, Sincan 2 No’lu Kapalı Cezaevi’ne konulmuştu.