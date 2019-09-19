Ankara’da, eski eşi tarafından parkta bıçaklanan Fadime Tekin’e kadınlardan destek...

Ankara’nın Çankaya ilçesi Sokullu Mahallesi’nde oturan ve torununu Ahmed Arif Parkı’na gezdirmek için götüren Fadime Tekin adlı kadın 6 yıl önce boşandığı eşi Rıza Işık tarafından bıçaklandı. Saldırgan daha sonra kendisini de yaraladı. Tekin’in hastanedeki tedavisine devam edilirken, saldırganın da tedavisine 29 Mayıs Hastanesi’nde polis gözetiminde devam ediliyor. Kızırlırmak Yerel Dernekler Federasyonu üyeleri, kadına şiddeti protesto etmek için akşam saatlerinde Ahmet Arif Parkı’nda toplandı. “Yaşamak İstiyoruz”, “Susmuyoruz, Korkmuyouz, İtaat Etmiyornuz” yazılı pankartlarla basın açıklaması yapan grup, “Ameliyat sonrası hala hastanede yatan Fadime Tekin, erkek şiddetine uğrayan ne ilk kadın oldu, ne de şiddeti özendiren, cezasızlığın egemen olduğu bu politikalarla son olacak” dedi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kızının gözleri önünde, ‘ölmek istemiyorum’ diyerek ölüme gönderilen Emine Bulut’un görüntüleri daha hafızalarımızda iken, üst üste kaç kadın öldürüldü, şiddete uğradı takip edemez hale geldik. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre sadece Ağustos 2019’da 49 kadın, son 17 yılda 15 bin kadın erkek şiddeti sonucu katledildi. Kadına karşı şiddetin bu derece artmasına, elbette iktidarın uyguladığı şiddet politikaları, şiddet uygulayanlara gösterilen ‘iyi hal indirimi’ gibi cezasızlık politikaları neden olmaktadır. Bizler sustuğumuz, tepki göstermediğimiz sürece bir sonraki kurbanın sevdiklerimizden; en yakınımızdan biri olmayacağını bilemeyiz. Kadınlar olarak, toplum olarak susmamalı, şiddet uygulayanların en ağır cezalara çarptırılmaları ve iktidarın kadın karşıtı politikalarını değiştirmesi için birlikte mücadelemizi sürdürdürmeliyiz.”