Tacize de erteleme geliyor

AKP’nin TBMM’nin yeni yasama yılına başlamasıyla birlikte gündeme getirmeyi planladığı 1. yargı paketinde, şikâyete bağlı olan suçlarda kamu davasının ertelenmesi uygulamasında ceza üst sınırının 1 yıldan 2 yıla çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer alacağı öğrenildi. Buna göre, savcılar hakaret, cinsel, taciz ve konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçların da yer aldığı üst sınırı 2 yıla kadar hapis cezası olan suçlarda bazı koşulların yerine getirilmesi durumunda 5 yıl süreyle kamu davasının açılmasını erteleyebilecek.

AKP Grubu, Adalet Bakanlığı ve hukukçu milletvekilleriyle birinci yargı paketi üzerindeki çalışmalarını büyük oranda tamamladı. Gelecek hafta muhalefet partilerine sunulması planlanan pakette, istinaf mahkemelerinde kesinleşen 5 yılın altındaki hapis cezalarına temyiz yolunun açılması, Terörle Mücadele Yasası’nın 7. maddesine “Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz” ibaresinin eklenmesi, KHK ile kamudan atılanlardan haklarında soruşturma veya kovuşturma bulunmayan, beraat eden, mahkumiyet kararı bulunanlardan cezası tümüyle infaz edilenlere ya da ertelenenlere kolluk birimlerince yapılacak araştırma sonucuna göre İçişleri Bakanlığı’nca pasaport verilmesi, soruşturma evresinde tutukluluk süresinin sınırlandırılması gibi düzenlemelerin yer alması beklenen 1. yargı paketinde kamu davasının ertelenmesiyle ilgili değişikliğin olacağı belirtiliyor.

Ertelemenin şartları

Ceza Muhakemesi Yasası’na göre Cumhuriyet savcısı, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olup üst sınırı 1 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı, yeterli şüphenin varlığına rağmen kamu davasının açılmasını 5 yıl süreyle erteleyebiliyor. Ancak erteleme kararı verilebilmesi için şüphelinin daha önceden bir mahkûmiyetinin olmaması, erteleme halinde şüphelinin suç işlemekten çekineceği kanaatini vermesi, ertelemenin şüpheli ve toplum açısından kamu davası açılmasından daha yararlı olması, suçun işlenmesiyle mağdurun ya da kamunun uğradığı zararın tazmin suretiyle giderilmesi koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor.