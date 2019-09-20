TCDD Genel Müdürlüğü'ne 'kusurlu' atama



Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi'ne göre; TCDD İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İsa Apaydın görevden alındı. Apaydın'ın yerine TCDD Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi Ali İhsan Uygun yeni Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. Uygun'dan boşalan göreve ise Öner Özgür atandı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA KUSURLU

9 kişinin hayatını kaybettiği Ankara’daki yüksek hızlı tren kazasına ilişkin sürdürülen soruşturmada dosyaya giren bilirkişi raporununda İsa Apaydın ve Ali İhsan Uygun'un da dahil olduğu 9 yöneticinin kusurlu olduğu belirtilmişti.

Ankara'daki hızlı tren kazası sonrası savcılığın talebiyle akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti, “Kazanın meydana gelişinde kusuru bulunan kişilerin ve kusur durumlarının” tespiti için rapor hazırlamıştı. 25 Haziran tarihli raporda, çok sayıda üst düzey yöneticisinin kusurlu olduğu tespiti yapılınca soruşturma genişletilmişti. Bilirkişi raporunda “Ankara -Sincan hızlı tren hattını imalat tamamlanmadan ERTMS/ETCS sistemi gerekleri olmadan işletmeye açığı için TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın’ın kusurlu” olduğu belirtilerek “Yeni kurulan trafik yönetim sistemi (özellikle makasların manuel olduğu) daha önce uygulanan bir sistem olmadığı, olası risklerin bilinmemesi ve literatürde karşılığı bulunmaması, sistemin uluslararası düzenlemelerde ve uluslararası demiryolu ağında karşılığı bulunmaması” gerekçesiyle, “TCDD Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Uygun, TCDD Genel Müdürlüğü Trafik ve İstasyon Dairesi Başkanı Mükerrem Aydoğdu, TCDD Genel Müdürlüğü Trafik ve İstasyon Daire Başkanlığı Şube Müdürü Recep Kutluay kusurludur” denilmişti.