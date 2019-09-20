Dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzeyi serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Sıcaklıklar 2 ila 4 derece düşerken, öğle saatlerinden sonra Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde yağmurun etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da 12:00-18:00 saatlerinde yağmurun etkisini daha da artırması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Kuzey ve İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde batı ve güneybatı yönlerinden hafif, Marmara Bölgesi ile sabah saatlerinden sonra yurt genelinde orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KİMYASAL YAĞMUR VAR MI?

Tuzla’da bir kimya fabrikasında çıkan yangın, bugün ve hafta sonu beklenen yağmur için tehlike yarattı. Yangın esnasında yağmur olmamasını bir avantaj olarak nitelendiren Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, “Kimyasal partiküller rüzgar ile birlikte dağıldı. Yağışa büyük bir etkisi olacağını sanmıyorum” dedi.