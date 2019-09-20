Gazeteciler yine adliye koridorlarında

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya yargılanan gazeteciler Merdan Yanardağ, Sedef Kabaş ve 16 sanık katıldı. Davaya konu olan söz konusu haberi yapan iki isimden biri olan Bloomberg muhabiri sanık Kerim Karakaya savunmasında, “Biz ekonomi ve finans haberleri yapıyoruz. Bizim haberimiz 10 Ağustos 2018’de gece saat 23.00’te piyasa kapandıktan sonra yapılmıştır. Haberimizde BDDK’nın hafta sonu toplantı yapacağını söylemiştik. 10 Ağustos günü ekonomik olarak önemli bir gündü. BDDK, haberimizden rahatsız oldu ve açıklama yaptı. Bunun neden bu kadar tepki çektiğini bir gazeteci olarak anlayamadım. Yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyorum. Birçok kriz haberi yazdım fakat ilk defa hakim karşısındayım. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Haberi yapan bir diğer isim Bloomberg muhabiri sanık Fercan Yankılıç ise savunmasında 7 yıldır gazetecilik yaptığını söyleyerek, “Sadece Türkiye hakkında değil, Avrupa piyasaları hakkında da haberler yapıyorum. Biz söz konusu haberi gözlemlerimizle gerçekleştirdik. O gün gittiğimiz banka yetkilileri, döviz veremediklerini bir sonraki iş gününe müşterilerini çağırdıklarını söylemişlerdi. BDDK, bu hususta yalanlamada bulunmamıştır. Haber çeşitli ajanslarca Türkçeye çevrilmiştir. Bizim bunlarla alakamız yoktur. Haberin orijinalini biz yaptık. Beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.

‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜMÜ KULLANDIM’

Habere ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle yargılanan gazeteci Merdan Yanardağ ise, “Ben gazeteciyim. İddianamede belirtilen tweetleri ben attım. İki ayrı internet portali ve bir televizyonun genel yayın yönetmeniyim. Bu kuruluşların TÜRKSAT’a ödediği vergi dolara endeksli olarak gerçekleşmektedir. Ben Anayasa’da düzenlenen ifade özgürlüğü hakkımı kullanarak söz konusu paylaşımda bulundum. Burada asıl yargılanması gereken ülkeyi dışa bağımlı hale getiren SPK, BDDK ve yöneticilerin bu şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunması gerekmekteydi” dedi. “Sanıkların profiline bakıldığında, gazeteciler ve sadece paylaşımda bulunan vatandaşlar olduğu görülmektedir” diyen Yanardağ, “Ekonomiyi krize sokan kişiler bunlar değildir. Yıllarca FETÖ’cü çeteyle mücadele ettik. Bu konuda Ergenekon davasında yargılandık, beraat ettik. Yıllardır Fetullahçı çetenin yapmaya çalıştığı ekonomik darbeye iştirak etmekle suçlamayı anlamak mümkün değil. Beraatimi isterim” şeklinde konuştu.

‘STK VE BDKK HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAK İSTİYORUM’

Duruşmada savunma yapan ekonomi yazarı Mustafa Sönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları ifade özgürlüğü kapsamında yaptığına dikkat çekerek, “Bu dava siyasi bir davadır. Hem ekonomi medyasını, hemde muhalifleri sindirmek için açılmış bir davadır. STK ve BDDK araç olarak kullanılmıştır. Bu davada araç olan BDDK ve STK hakkında suç duyurusunda bulunmak istiyorum. Kimse bizim ifade özgürlüğümüzü kullanmamıza engel olamaz” dedi.

‘GÜNCEL VE GERÇEK VERİLERE DAYANMAKTADIR’

Gazeteci Sedef Kabaş ise savunmasını yazılı olarak sundu. Savunmasını aynı zamanda okuyan Kabaş, “5 yıllık medya ve habercilik tecrübesine sahibim. 2018 Ağustos ayında Türkiye’de ciddi bir kriz yaşanmıştır. Bu tür gelişmeler nerede olursa olsun haber değeri taşır. İddianamedeki tweetler güncel ve gerçek verilere dayanmaktadır. Piyasayı etkileyecek bir pozisyonum bulunmamaktadır. Tweetlerde yatırım tavsiyesi ve yönlendirme bulunmamaktadır. Gazeteci ve yurttaş olarak güncel konulara ilişkin eleştirilerimi dile getirdim. Eleştirilerim ifade özgürlüğü kapsamındadır. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Ara kararını açıklayan hâkim ifadesi alınmayan sanıkların dinlenmesi ve eksik hususların tamamlanması için duruşmayı Ocak ayına erteledi.