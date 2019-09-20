AKP, yargı paketi taslak metnini MHP'ye sundu

Taslak, AKP grup başkanvekilleri tarafından MHP grup başkanvekillerine iletildi. Taslağın, CHP ve İYİ Parti’ye de götürüleceği bildirildi.

PAKET BÜYÜK ORANDA TAMAMLANDI

AKP Grubu, Adalet Bakanlığı ve hukukçu milletvekilleriyle birinci yargı paketi üzerindeki çalışmalarını büyük oranda tamamladı.

Pakette, istinaf mahkemelerinde kesinleşen 5 yılın altındaki hapis cezalarına temyiz yolunun açılması, Terörle Mücadele Yasası’nın 7. maddesine “Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz” ibaresinin eklenmesi, KHK ile kamudan atılanlardan haklarında soruşturma veya kovuşturma bulunmayan, beraat eden, mahkumiyet kararı bulunanlardan cezası tümüyle infaz edilenlere ya da ertelenlere kolluk birimlerince yapılacak araştırma sonucuna göre İçişleri Bakanlığı’nca pasaport verilmesi, soruşturma evresinde tutukluluk süresinin sınırlandırılması gibi düzenlemelerin yer alması beklenen birinci yargı paketinde kamu davasının ertelenmesiyle ilgili değişikliğin olacağı belirtiliyor.

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, “1 Ekim’e kadar bu süreci tamamlamak ve teklifi Meclis Başkanlığı’na sunmak istiyoruz” demişti.