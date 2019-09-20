Şişli Belediyesi’nden iklim grevi... “Bu dünya bizim değil, çocuklarımızın”

Şişli Belediyesi’nde dün gerçekleşen iklim grevinde “Bu işyerinde grev var” pankartı açılarak iklim krizine dikkat çekildi. Grevde konuşarak çevrecilerin yerel yönetimden taleplerini aktaran TEMA Vakfı Şişli Sorumlusu Tarcah Tunç Geçgil “İlçemiz, belediye eliyle sıfır karbon salınımlı bir ilçe haline getirilmelidir. Belediyenin araçlarından ve işlerinden kaynaklanan karbon ayaki zi hesaplanarak, zamanla azaltılmalıdır. Bunun için de, elektrikli araçlara geçiş planı yapılmalıdır. Bu uygulamaların tüm kurum ve kuruluşlara yayılmasının takıpçisi de belediyemiz olmalıdır” dedi.



Greve çıkan belediye çalışanları adına konuşan Şişli Belediyesi Tüm Bel-Sen ve Genel İş işyeri baş temsilcisi Özlem Kanberoğlu Şen de “Greta Thunberg adlı çocuk sayesinde dünya genelinde ortaya çıkan iklim grevlerini Tüm Bel-Sen ve Genel İş olarak destekliyoruz. Dünyanın diğer ucundan gelen acı çığlıklara ses oluyoruz. İnsanlığın ve canlılığın yok olmasına izin vermeyeceğimizi buradan haykırıyoruz. Bu yüzden biz de ya sıfır karbon, ya sıfır gelecek diyoruz” ifadelerini kullandı. Belediye olarak iklim krizine duyarlı olduklarını belirten Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ise, “Bu dünya bizim değil, çocuklarımızın. Duyarlı bir toplum olmalıyız. Sadece kişisel çıkarlar üzerinden hareket eden bir topluluk olmanın kimseye faydası olmaz. Bu yönetim yönetim döneminde bu konuyla ilgili çok iş syapacağız. Eğer hepemiz üzerimize düşeni bir sorumluluk olarak yerine getirirsek, çocuklarımıza yaşanılacak bir ülke bırakabiliriz. Şişli Belediyesi olarak kullunucuğımız tüm malzemelerin çevreye duyarlı olacağına söz veriyoruz” sözleriyle, çevreci belediyecilik yapacaklarının sözünü verdi.

