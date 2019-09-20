Adana'da çocuğa cinsel istismar: Zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organlarına yansıyan cinsel istismar olayıyla ilgili güvenlik birimlerinin yaptığı tahkikat sonucunda şüphelinin Seyhan doğumlu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 15 yaşındaki A.K. olduğu tespit edildi.

Teşhis edilen şüphelinin 37 farklı suçtan kaydının bulunduğu belirtilen açıklamada, "Zanlı, güvenlik birimlerimiz tarafından gözaltına alınarak adli makamlara teslim edilmiş ve tutuklanmıştır. Ayrıca söz konusu olay bahane edilerek ilimizde yaşayan muhacir misafirlerimizin iş yerlerine ve mallarına zarar verenlerle ilgili yasal işlem başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Adana'da bir çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiası sonrası öfkeli bir grup sokağa çıkmıştı. , Dumlupınar Mahallesi'nde sokağa çıkan kişiler, "yabancı uyruklu bir kişinin olayın sorumlusu olduğu" iddiaları sonrası bölgedeki yabancılara ait iş yerlerinin ve dükkanların camlarını kırmıştı.

Camları kırdıktan sonra iş yerlerine girerek eşyaları dışarı çıkaran saldırganlar, eşyaları yakmıştı.

Polis mahalleye giderek önce kalabalığı dağıtarak, çıkan küçük çaplı yangınları söndürmüştü.. TOMA'lar ve zırhlı polis araçları, yeniden olay çıkmasının önüne geçmek için bölgede kalmıştı.

Sosyal medyada da bazı kullanıcılar, Adana'da Suriyelilere ait iş yerlerinin camlarının kırıldığını ve eşyaların yakıldığını iddia ederek bazı görüntüler paylaşmıştı.

Adana Valiliği de bir açıklama yaparak, 11 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişinin Türkiye vatandaşı olduğunun sanıldığını ve şüphelinin arandığını duyurmuştu.