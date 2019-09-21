İBB Sözcüsü Murat Ongun açıkladı: Reis Bey'in tek temsiline 368 bin lira

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Necip Fazıl Kısakürek’in 1960 yılında yazdığı ‘Reis Bey’ adlı oyunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin repertuardan çıkarılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Ongun, oyunun maaliyetinin 368 bin TL olduğunu belirtedek, “Şehir Tiyatroları’nda 7 Nisan 2018’den beri oynanmayan Reis Bey isimli oyunun sadece 1 kez sahnelenmesinin maliyeti 368.000TL’dir. Hem maliyeti hem de önceki dönemden beri oynanmadığı için repertuardan çıkarılmıştır. Bunun dışındaki haberler maksatlıdır” dedi.

Değerli İstanbullular;

Şehir Tiyatroları’nda 7 Nisan 2018’den beri oynanmayan Reis Bey isimli oyunun sadece 1 kez sahnelenmesinin maliyeti 368.000TL’dir. Hem maliyeti hem de önceki dönemden beri oynanmadığı için repertuardan çıkarılmıştır. Bunun dışındaki haberler maksatlıdır. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) September 21, 2019