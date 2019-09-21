İBB Sözcüsü Murat Ongun açıkladı: Reis Bey'in tek temsiline 368 bin lira

İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun, Necip Fazıl Kısakürek'in 'Reis Bey' adlı tiyatro oyunun İBB repertuarından neden çıkarıldığını Twitter hesabından açıkladı. Ongun, oyunun sadece bir kez sahnelenmesinin bedelinin 368 bin lira olduğunu belirterek "Hem maliyeti hem de önceki dönemden beri oynanmadığı için repertuardan çıkarılmıştır" dedi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi, 16:04

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İBB Sözcüsü Murat Ongun, Necip Fazıl Kısakürek’in 1960 yılında yazdığı ‘Reis Bey’ adlı oyunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin repertuardan çıkarılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Ongun, oyunun maaliyetinin 368 bin TL olduğunu belirtedek, “Şehir Tiyatroları’nda 7 Nisan 2018’den beri oynanmayan Reis Bey isimli oyunun sadece 1 kez sahnelenmesinin maliyeti 368.000TL’dir. Hem maliyeti hem de önceki dönemden beri oynanmadığı için repertuardan çıkarılmıştır. Bunun dışındaki haberler maksatlıdır” dedi.

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