CKD’den Diyarbakır’daki ailelere destek: “Çocuğumu geri istiyorum’ feryadına ses vermek sorumluluğumuzdur”

Burada konuşan CKD Bakırköy Şube Başkanı Humay Ürek, “Birleşmiş Milletler’in raporlarına göre, PKK terör örgütü, 1990’lı yıllardan bu yana, sistematik olarak çocukları zorla silah altına almaktadır. Üç binden fazla çocuğu kullandığı bu raporlar ile sabittir. TEPAV raporlarına göre, terör örgütünün %42’si çocuktur. Bu çocukların %10’u ise 15 yaşın altındadır. Vatanımızı, milletimizi bölmeye yönelik terör eylemlerinden sorumlu olmakla birlikte, küresel ve ulusal ölçekli pek çok raporla ortaya koyulduğu üzere, PKK terör örgütü, bireysel insan hakkı ihlallerinin de failidir ve mağdurlar çoğunlukla kadınlar ve çocuklardır. Çocukların en temel insan hakkına yönelik yaşam haklarını ellerinden alan, onları yuvalarından koparan, ellerine silah veren, seks kölesi olarak istismar eden, uyuşturucu kuryesi olarak kullanan eli kanlı bir terör örgütüne rızaları ile katılmış olduklarından bahsedilemez” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’da eylem yapan ailelerin, çocuklarını PKK terör örgütünden kurtarmak için ayağa kalktığını söyleyen Ürek, “Yalnızca 2015 yılında ‘Çocuğumu PKK terör örgütü kaçırdı.’ Beyanıyla 929 resmi başvuru yapılmıştır. Bu sorun, partiler üstü, toplumsal bir sorundur. Diyarbakırlı annelerin ‘Çocuğumu geri istiyorum!’ feryadına da Emine Bulut’un ‘Ölmek istemiyorum!’ çığlığına da aynı ilkelerle ve aynı kararlılıkla ses vermek, Cumhuriyet Kadınlarının görev ve sorumluluğudur” dedi.