Atatürk Havalimanı Metro İstasyonu'na yolcu taşımacılığı durduruldu

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST son gününde ziyaretçi akınına uğradı. Hafta sonu havanın güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular, soluğu TEKNOFEST'te aldı. On binlerce yurttaş festival alanına akın ederken, Atatürk Havalimanı çevresinde yoğun trafik oluştu.

TEKNOFEST’in düzenlendiği Atatürk Havalimanı'na giden metro da tıklım tıklım doldu. İstanbul’un hemen hemen bütün ilçelerinden servislerle ve özel araçlarıyla gelen yurttaşlar, Atatürk Havalimanı çevresinde yoğun trafikle karşılaştı. Polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Bazı vatandaşlar ise uçak gösterisini Sefaköy metrobüs durağından izledi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NA YOLCU TAŞIMACILIĞI DURDURULDU

İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) aldığı ortak kararla Atatürk Havalimanı Metro istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın risk oluşturması nedeniyle durduruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karar gereği Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle durdurulmuştur.

Lütfen duyurularımızı takip ediniz" ifadelerine yer verildi.

YENİKAPI'DAN ATATÜRK HAVALİMANI YÖNÜNE SEFER YAPILMIYOR



Metro İstanbul'un yapılan başka bir açıklama da ise, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattında Atatürk Havalimanı yönünden Yenikapı yönüne sefer yapılmakta olup, Yenikapı’dan Atatürk Havalimanı yönüne sefer yapılmamaktadır" denildi.



Metro İstanbul, 21 Eylül 2019'da M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında 562.230 yolculuk ile hatta ait günlük yolcu taşıma rekorunun kırıldığını duyurmuştu.



"AŞIRI DERECE YOĞUNLUK VAR"

TEKNOFES alanını gezmeye gelen İlyas Çalışkan, “Çok güzeldi. Bir daha gelmek isterim. Çok mutlu oldum” derken, Osman Çalışkan, “Yaklaşık 1 saat oldu, hala geziyoruz. ASELSAN'ın standını gezdik. Çok güzel, çok beğendik. Yoğunlukta aşırı derecede” ifadelerini kullandı.