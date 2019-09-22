O hakim hakkında inceleme: Tatlıtuğ'dan açıklama

Kıvanç Tatlıtuğ’un, 2012 ve 2013 yılları arasında sahte fatura kullandığı iddiasıyla “vergi usül kanuna muhalefet” suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemi istenen dava geçen gün Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Tatlıtuğ savunmasında, “Yargılanmamın sebebi olan faturaların sahte olması söz konusu olsaydı ben çok yüksek meblağlarla ödeme yapmazdım. Mali müşavirliğimi yapan şahsın bana sahte faturalar verdiğini bilmiyordum” diyerek beraatini istedi.

HAKİM KIVANÇ TATLITUĞ İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Söz konusu davaya baktığı iddia edilen kadın hakim Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı Whatsapp hikayesinden "Perşembe'nin sürprizi" notuyla paylaştı.

TATLITUĞ: DAVAMA BAKAN HAKİM DEĞİL

Kıvanç Tatlıtuğ ise söz konusu hakimin davasına bakmadığını söyleyerek, "Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim" açıklamasında bulundu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, bir davada yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan hakim hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada yayımlanması akabinde HSK resen inceleme başlatmış olup, pazartesi itibarıyla konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir” ifadelerini kullandı.