'64. yaşını cezaevinde karşıladı, hakkında 63 dava var'

CHP’nin gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakırözer, 64. yaşını cezaevinde karşılayan gazeteci Hüseyin Aykol’u Sincan Cezaevi’nde ziyaret etti. Çakırözer, “Aykol, 12 Eylül döneminde 10 yıl cezaevinde kaldı, 12 Eylül’ün 39. yıldönümünde de cezaevinde. Bu aradan geçen 40 yılda basın ve ifade özgürlüğünde bir arpa boyu yol alamadığımızı gösteriyor" diye konuştu.

Çakırözer Aykol için, "64. yaşını cezaevinde karşıladı, hakkındaki 63 davada yargılanıyor" dedi.

Yargı reform paketine ilişkin çalışmaların yaz tatilinin ardından yeniden hızlandığını kaydeden Çakırözer, “Yargı reform paketi yakında Meclis’e gelecek. Paketle çok önemli sorunlar çözüme kavuşabilir. Yasalar üzerinde bir yargı reformundan önce zihniyetlerde bir reform yapılması gerekiyor. Önce gazeteciliğin, haberin kendisini suç olarak gören alışkanlıktan ve bunu en ağır yöntemlerle cezalandırma pratiğinden kurtulmamız şart” diye konuştu.