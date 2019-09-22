Mardin’de terör tuzağı: 1 ölü

Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre Nusaybin’in kırsal Dağiçi Mahallesi’nde, dün 17.00 sıralarında Yusuf Kurt’un daha önce arazinin takibi amacıyla bölgeye yerleştirilen fotokapan cihazıyla ilgilendiği sırada terör örgütü PKK’lilerce tuzaklanan EYP infilak etti. Ağır yaralı olarak Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bölgede PKK’lilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi. Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde de 12 Eylül’de PKK’nin yola döşeğini EYP’nin infilak etmesi sonucu 7 orman işçisi yaşamını yitirmiş, 10 kişi yaralanmıştı.