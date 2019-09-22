Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre Nusaybin’in kırsal Dağiçi Mahallesi’nde, dün 17.00 sıralarında Yusuf Kurt’un daha önce arazinin takibi amacıyla bölgeye yerleştirilen fotokapan cihazıyla ilgilendiği sırada terör örgütü PKK’lilerce tuzaklanan EYP infilak etti. Ağır yaralı olarak Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bölgede PKK’lilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi. Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde de 12 Eylül’de PKK’nin yola döşeğini EYP’nin infilak etmesi sonucu 7 orman işçisi yaşamını yitirmiş, 10 kişi yaralanmıştı.
Mardin’de terör tuzağı: 1 ölü
Mardin’in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK üyeleri tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
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Yayınlanma tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar, 23:48