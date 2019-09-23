İhbarla hapis cezası

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Caner Yıldırım hakkında, bir ihbarcının eski Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) kimlik bilgilerini gizleyerek yaptığı şikâyet nedeniyle yapılan yargılamada 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Üniversite eğitimi için Konya’dan ayrılarak Eskişehir’e giden Caner Yıldırım için BİMER’e ihbarda bulunan kişi Yıldırım’ın halkevine gittiği belirterek “Şu sıra DHKP/C ile olan ilişkisi gün gibi ortada. Bir kendine gelmesi gerekiyor sanırım. Konya insanına yakışmayacak hareketler yapıyor. Gereğinin yapılmasını arz ederim” iddiasında bulundu. İhbar üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı. Yıldırım’ın sosyal medya hesaplarının mercek altına alındığı soruşturma sonucunda iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede Yıldırım’ın, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “terör örgütü propagandası” suçlarından 2 yıldan 8 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede yok yok

Yıldırım’ın Grup Yorum’un koro çalışmalarına katıldığının belirtildiği iddianamede, sosyal medya hesabından Sarıyer Armutlu’daki evinde polis kurşunuyla vurularak yaşamını yitiren Dilek Doğan’a yazdığı şiirde yer aldı. İddianamede Dilek Doğan’ın 18 Ekim 2015 tarihinde düzenlenen bir operasyonda “polise mukavemet” gösterdiği, “görevli özel harekât polisinin silahını almaya çalıştığı için öldürüldüğü” öne sürüldü. Ayrıca Doğan’ın terör örgütü üyesi olduğu iddia edildi. Yıldırım’ın KHK ile ihraç edilen ve işlerini geri istedikleri için açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın polisler tarafından gözaltına alınmalarına ilişkin yaptığı paylaşım da suçlama konusu yapıldı. Yıldırım’ın TSK’nin 28 Aralık 2011’de hava harekâtında 34 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı Uludere katliamına ilişkin paylaşım yapması ve Afrin’deki sınır ötesi operasyonu eleştirmesi de iddianamede delil olarak yer aldı.

İddianamenin kabul edilmesiyle Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde savunma yapan Yıldırım, sosyal medya paylaşımlarının terör örgütü propagandası olmadığını, ifade özgürlüğü kapsamında yapılan paylaşımlar olduğunu dile getirdi. Mahkeme, Yıldırım’a “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı. Yıldırım, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasından ise beraat etti.