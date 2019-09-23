Mahkemeden ilginç karar: Araziyi satan bilirkişi oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Beydağları'nın zirvesinden doğup, Kumluca'dan Akdeniz'e dökülen, yaklaşık 70 kilometrelik Alakır Nehri'nin bulunduğu, dağlık köy konumundaki Kuzca Mahallesi'ne 16 yıl önce yerleşen Tuğba Günal- Birhan Erkutlu, yıllardır HES'lere karşı verdikleri mücadeleyle tanınıyor. Çiftin sürdürdüğü hukuki mücadeleler sonucu 2017'de, Bakanlar Kurulu kararıyla Alakır'da 2 HES projesinin bulunduğu 724 bin metrekarelik alan 'Kesin Korunacak Hassas Alan (birincil)', 8 milyon 322 bin metrekarelik alan 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı (ikincil) ve 251 bin metrekarelik alan da 'Sürdürülebilir ve Kontrollü Kullanım Alanı (üçüncül)' ilan edildi. Bu karar sonrası 3 HES projesi de yapılamaz hale geldi.

SU KAYNAKLARI KESİLDİ

İstanbul'un lüks semtlerindeki yaşamlarını bırakıp, Alakır Vadisi'nde nehre yakın arazi satın alarak 16 yıl önce çadırda, ardından 'Yuva' adını verdikleri toprak evlerinde yaşamlarını sürdüren çiftin HES'lerle mücadelesi devam ediyor. 2017 yılı sonlarında çiftin, toprak evlerinin de bulunduğu kırsal alandaki arazilerinin yanındaki arazi, 'Metamar- Dedegöl' enerji şirketinin şantiye şefi tarafından satın alınıp, arazilerine yeraltından giden su kaynağı kepçeyle kazılarak, yönü değiştirildi. Yönü değiştirilen su kaynağı, HES şirketinin satın aldığı evlerinin ön kısmındaki diğer arazinin yanında bulunan hayrat ve arazideki havuza yönlendirildi.

116 GÜN SUSUZ KALDILAR

Bu olay sonrası susuz kalan çift, 116 gün boyunca 200 metre uzaklıktaki Alakır Nehri'nden bidonlarla engebeli arazide taşıdıkları suyla hayat mücadelesi verdi. Su hakkı nedeniyle mahkemeye başvuran çift dava açtı. Davada mahkeme bilirkişi heyeti, suyun kaynağının çifte ait araziden geçtiği, kepçeyle kazılma işlemi sonrasında yönünün değiştirildiği ve hayrata bağlandığını belirten rapor hazırladı. Kumluca 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, bilirkişi raporu üzerine ihtiyati tedbir talebiyle 'suya el atmanın önlenmesi' suçlamasıyla açılan davada verdiği ara kararla doğal kaynak suyunun bulunduğu çeşmeden tedbiren boru hattı geçirilerek, çiftin su ihtiyacının karşılanmasına karar verdi.

MAHKEME KARARIYLA HAYRATTAN SU BAĞLANDI

Mahkemenin kararı doğrultusunda çifte, 2 Şubat 2018'den itibaren su verilmeye başlandı. Bu süreçte, evlerinin yakınında, geceleri zaman zaman silah seslerinin duyulması üzerine çift, arazilerinin bazı noktalarına gece görüşlü kameralar kurdurdu. Çiftin tehdit olayları ve geceleri evlerinin çok yakınında silahla ateş edilmesi nedenleriyle kurdurdukları kamera sistemine karşı HES şirketi yetkilileri de arazinin giriş kapısının önüne 4 kamera yerleştirdi.

ARAZİYİ SATAN KİŞİ, BİLİRKİŞİ OLDU

Halen devam eden su davasının önceki gün yapılan duruşmasında mahkeme heyeti, HES şirketinin talebi üzerine bilirkişi ataması gerçekleştirdi. Yeni kararla ilgili Tuğba Günal- Birhan Erkutlu çifti, yaptıkları açıklamada, şunları kaydetti:

"Arkamızdaki araziyi satın alıp kepçeyle kazarak doğal su kaynağımızın damarını kesmek suretiyle bizi susuz bırakan HES'çilere karşı açtığımız davanın duruşması görüldü dün. Mahkeme bizim hakkımızda kaymakamlığa 'Terörist bunlar, kadınları ahlaksız' dilekçesi veren Kuzca köyü muhtarından bilirkişi istemişti. Muhtar da suyumuzu kestikleri araziyi HES'çilere satan ve şirketin de bu suyla yaptığı hayratı onun dedesine adadığı kişiyi 'bilirkişi' olarak gösterdi. İtiraz etmiştik. Ancak dün mahkeme bu şahsı suyumuzun kesilmesi ile ilgili davada 'bilirkişi' olarak dinlemek üzere 17 Aralık günü mahkemeye çağırdı. Yorumsuz."