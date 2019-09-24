Küçük Kara Balık kitabı işaret diline çevrildi

İranlı yazar Samed Behrengi’nin birçok edebiyat ödülüne layık görülen dünyaca ünlü masal kitabı Küçük Kara Balık, Avcılar Belediyesi tarafından işaret diline çevrilerek dijital ortamda halka sunuldu. Bir ırmakta doğan küçük bir balığın tüm engellere rağmen denizi, okyanusu keşfetme hevesiyle evinden ayrılmasını konu alan ve bir masal kitabı olmanın ötesinde çocuklara adalet, eşitlik gibi duyguları aşılamasıyla adından söz ettiren kitap daha önce Avcılar Belediyesi tarafından ilçedeki çocuklara ücretsiz olarak dağıtılmıştı.

Küçük Kara Balık bu kez de 23 Eylül Dünya İşaret Dilleri Günü dolayısıyla işaret diline çevrilerek Avcılar Belediyesi YouTube kanalından tüm vatandaşların hizmetine sunuldu. 50 dakikalık videoda masal kitabının işaret diliyle anlatımının yanısıra kitaptan bazı bölümlerin çizimleri de yer alıyor.

“İLK KURAL ASLA VAZGEÇMEMEK”

Birçok çocuğun ilk heyecan verici macerası ve birçok yetişkinin de hala başucu kitabı olan Küçük Kara Balık’ın, yazıldığı günden bu yana yaşama, insana ve geleceğe ilişkin umutları canlı tuttuğunu belirten Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Daha önce 10 bin adet basarak çocuklarımıza dağıttığımız Küçük Kara Balık kitabını bu kez de işitme engelli vatandaşlarımız için işaret diline çevirdik ve tüm Türkiye’nin erişimine açtık. Bu kitap farklılara ve ötekilere zulmedenlere rağmen; kendi okyanusuna ulaşan ve milyonlarca çocuğun kalbine dokunan, sevgiyi, mücadele etmeyi, umudu büyütmeyi aşılayan ölümsüz bir eserdir. Bütün çocuklara ve hatta yetişkinlere, yarının başka türlü olabileceği, asla vazgeçmemenin ilk kural olduğunu ve umudu elden bırakmadığınızda her şeyin mümkün olduğunu anlatır. Biz de kitapların engel tanımadan dünyayı değiştirebileceğine inanıyoruz. Bu unutulmaz eseri paylaşmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.