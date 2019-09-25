Sosyal medyada bir garip alkol yasağı!

Türkiye'de yaşayan sosyal medya kullanıcılarının Twitter ve Instagram'da içki markalarını takip edemediği ortaya çıktı. Tuborg, Carlsberg, Leffe, Jack Daniel's, Corona, Heineken gibi birçok bilinen markanın sosyal medya hesabını takip etmek isteyen kullanıcılar, "Bu hesabı takip edemezsin, Bu hesap ülkende takip edilemez" uyarısıyla karşılaşıyor. Öte yandan Facebook'ta ise böyle bir kısıtlamanın olmadığı görülüyor.

KARARI ALAN ALKOL VE TÜTÜN FİRMALARININ KENDİLERİDİR

Hesaplara Türkiye'den erişilmemesine ilişkin değerlendirmede bulunan Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, "Türk mahkemelerinin veya devletin aldığı bir erişim engelleme kararı yok. Bu kararı alan alkol ve tütün firmalarının kendileridir diye düşünüyorum" dedi.

İlgili firmalardan ise henüz bir açıklama yapılmadı.