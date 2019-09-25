Mücadele eden üç kızkardeşin tarlasına el konuldu



Pembe Kurt (54), Hatice Kurt (46) ve Naciye Küçükmeriç (63) Kırklareli Kıyıköy’de babalarından kalan evde beraber yaşan ve tarla ile geçimini sağlayan 3 kız kardeş. Evli olan ablaları Naciye Küçükmeriç, 2002 yılında geçirdiği felçlikten sonra kızkardeşleri ile yaşamaya başladı. 3 kız kardeş şuan babalarından kendilerine kalan ve Türk Akım Projesi kapsamında orta yerinden boru geçirilmeye çalışılan tarla için mücadele veriyor. Kendilerinden habersiz acil kamulaştırılan tarlaya iş makinelerinin girmemesi benzinle kendilerini yakma girişiminde bulunarak ve aylarca tarlada nöbet tutarak direnen kardeşlerin tarlasına önceki gün jandarmalar eşliğinde iş makineleri girdi. İş makinelerinin tarlalarına girmemesi için direnen kardeşlerden Pembe Kurt kelepçe takılarak Kıyıköy Karakolu'na götürüldü.

'VİCDANINIZ BU KADAR MI?'

Kolluk kuvvetleri tarafından hırpalanarak gözaltında alınan Pembe Kurt kelepçe takılmasıyla sinir krizi geçirdi. Kurt, “Beni götüremezsiniz, benim işim var. Ekmeğimi çıkartmak zorundayım. Suçum varsa tut ama suçum yok. Ben bugün çalışmazsam akşama ekmeğimiz yok. Biz çalışmak zorundayız sizin gibi bize hazır yemek yok” dedi.

Karakolda tutulan Kurt, şöyle konuştu:

“Tarlamızı elimizden aldılar. Ellerinde teknolojiyi bulunduran para babaları neden bizden bu kadar korkuyorlar. 15, 20 asker üstüme çullandı. Ameliyatlı koluma kelepçe taktılar. Bir tek beni gözaltına aldılar. Benim onurumla oynadılar kelepçe taktılar. Ben yolsuzluk yapmadım, hırsızlık yapmadım. Bana neden kelepçe vurdular bunlar da bu kadar mı vicdan var. Vicdanınız bu kadar mı? Biz masumuz biz garibanız kimi kime şikayet edeceğiz. Onurumuzu kırdılar.”