Ahmet Ümit ve Selim İleri’nin yeni kitabı çıktı... Cumhuriyet Kitap yine dopdolu!

Cumhuriyet Gazetesi ile her perşembe ücretsiz olarak verilen Cumhuriyet Kitap, Turgay Fişekçi yönetiminde 1545. sayısı ile yine dopdolu bir içeriğe sahip. Cumhuriyet Kitap’ın yeni sayısında kapak fotoğrafı ünlü yazar Selim İleri’ye ayrıldı. İleri, “BİR GÖLGE GİBİ SİLİNECEKSİN” isimli yeni kitabında geçmiş zaman okumalarındaki çiziktirmelerini gün yüzüne çıkarıyor. Geçmiş dönemin kültür ortamının haritasını çiziyor. Şair ve yazar Turgay Fişekçi, hem yeni kitabı hem de İleri’nin dilini anlattı. Ahmet Ümit’in yeni kitabı “AŞKIMIZ ESKİ BİR ROMAN” çıktı. Komser Nevzat’ın yeni serüvenlerini merak edenler için kitap oldukça başarılı. Cumhuriyet Kitap, her perşembe Cumhuriyet Gazetesi ile ücretsiz.