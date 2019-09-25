Cumhuriyet heyeti, 31 Mart yerel seçimlerini kazanarak, belediye başkanlığı koltuğuna oturan Selahattin Ekicioğlu’nu makamında kutlayarak, yeni görevinde başarılar diledi. Ekicioğlu, Cumhuriyet heyeti ile sohbetinde, Kırşehir’in turizm potansiyelini kısa sürede hareketlendirdiklerine dikkat çekerek, “Önümüzdeki dönemde Seyfe Gölü’nde balon turizmine başlayacağız” dedi. Başkan Ekicioğlu, günün anısına Cumhuriyet heyetine Neşet Ertaş plaketi de armağan etti.
Cumhuriyet’ten Ekicioğlu’na ziyaret
Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve yazarımız Işık Kansu, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve yazarımız Mustafa Balbay ile Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş, Kırşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.
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Yayınlanma tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe, 02:57