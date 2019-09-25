Cumhuriyet’ten Ekicioğlu’na ziyaret

Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve yazarımız Işık Kansu, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve yazarımız Mustafa Balbay ile Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş, Kırşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.