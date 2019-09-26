‘Cemaat pazarlığını basından duydum’



Eski Bakan Ergin’in tutuklu eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur’un yargılandığı davada verdiği “tanık” ifadesi ortaya çıktı. Ergin’e, 2011 yılında eski HSYK Genel Sekreteri olan ve daha sonra FETÖ’den mahkûm edilen Mehmet Kaya’nın evinde yapılan Yargıtay ve Danıştay üyeliği atamalarına ilişkin pazarlıklar konusu soruldu.

“Bu toplantıdan bilgisinin olmadığını” savunan Ergin, “Hiçbirini bilmediğim için fark etmiyor Mehmet’in, Ahmet’in ama o dönem rahmetli Kahraman var idi ve Ahmet Kahraman hem Başbakan nezdinde, hem önceki bakanımız Mehmet Ali Şahin’in yakını olmasından ona bir itimat vardı ve Ahmet Bey bu çalışmaları yaptı ve sonuç itibarıyla bir takdim yaptı. O detayların hiçbiri bizde yok” savunmasını yaptı. O toplantıda cemaatçi üyelerin “Hocaefendi 140’tan aşağı olmaz, 140 tanesi bizden olacak” dediğinin anımsatılması üzerine Ergin, şu yanıtı verdi: “Ahmet Hamsici’nin 2016’dan sonra tutuklanması ve sorgusundaki ifadesinin basına çıkmasından sonra ben bunu öğrendim. Ve muttali oldum ve o zaman Birol Bey’e sorma ihtiyacı duydum. O da bu tür şeyler olduğunu ama Ahmet Bey’e bunları paylaştıklarını Müsteşar’la, Müsteşar Bey’in sizinle paylaşıp paylaşmadığını biz bilmiyoruz. Size de o yüzden söyleyemedik. Çünkü Ahmet Bey bu tür şeylere kızar idi iletişim açısından. Ben Ahmet Hamsici’nin ifadeleri çıktığında muttali oldum.”