Marmara'da deprem

Yalova sabah 09.08 ve 09.10 saatlerinde gerçekleşen 2 sarsıntı yaşadı. Merkez üssü Yalova’nın Marmara Denizi açıkları olan ilk sarsıntı yerin 6.8 kilometre altında meydana geldi. Kandilli bu sarsıntının büyüklüğünü 2.9 olarak ölçtü. Bu sarsıntıdan 2 dakika sonra bir başka sarsıntı daha yaşandı. Yerin 9.96 kilometre altında yaşanan deprem 3.6 olarak kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu.

Deprem, Yalova’da hissedildi ve kısa süreli korkuya neden oldu.