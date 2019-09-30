‘Kaz Dağları kurtulacak’

Kaz Dağları Direniş Grubu üyesi emekli mimar Cafer Sungur, Alamos şirketinin devletle olan sözleşmesinin 13 Ekim’de biteceğinin altını çizerek “Devlet, para karşılığında ağaçları kesmeye son vermeli. Bu ülkenin oksijene zorla gasp edilmemeli” dedi. Kaz Dağları Direniş Grubu’nun gönüllü üyeleri 65 gündür direnişlerine devam ederek Alamos şirketine meydan okuduklarını belirtti. Kaz Dağlarını kurtarmak ve ağaç kesimlerini durdurmak için direnişe devam eden gönüllüler, en küçük direnişçilerinin 5 yaşında olduğuna dikkat çekti. Direnişçiler kendilerini istemeyen bir grubun olduğunu belirterek “Kirazlı köy muhtarı Erkan Can ve bir grup yurttaş Çanakkale Belediyesi’nin önünde direnişçilere destek verilmemesi gerektiğini anlatan bir bildiri okudular. Bildiride, maden ocağının Kaz Dağlarına 40 km. mesafede olduğu ve kesilen ağaç sayısının da 200 bin değil, 13 bin olduğu gibi iddiaları yer almaktadır. Bu ifadeler gerçekle asla örtüşmemektedir. ‘Ağaç kesimi sürüyor’ Çeşitli sosyal rüşvetler ve vaatlerle, iş verme sözleri ve baskı ile bir kısım köylünün madencilerin yanında yer alması tüm köylüler için geçerli değildir” değerlendirmesini yaptı. Direnişçi emekli mimar Cafer Sungur ise hâlâ ağaç kesimlerine devam edildiğini öne sürdü.