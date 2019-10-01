Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu yaşamını yitirdi

Tarık Ünlüoğlu ve eşi Gülenay Kalkan

Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı sebebiyle 61 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ölüm haberini rol arkadaşı Oktay Kaynarca Instagram hesabından duyurdu.

TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

Tarık Ünlüoğlu, 1957 yılında İzmir'de doğmuştur. İzmir Namık KemalLisesi'nden mezun oldu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera bölümüne girdi ve bir yıl okuduktan sonra Konservatuarın Tiyatro bölümüne geçti. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbulDevlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tarık Ünlüoğlu, Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema filmi ve dizilerde de oynadı aynı zamanda dublaj çalışmaları da yaptı.

TARIK ÜNLÜOĞLU HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

1996 Bir Erkeğin Anatomisi

1998 Cumhuriyet

2006 Umut Adası

2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Savcı

2007 Kabadayı

2009 Aşkın İkinci Yarısı

2011 Eyyvah Eyvah 2

2011 Sümela'nın Şifresi: Temel

2011 Berlin Kaplanı Cemal

2014 Eyyvah Eyvah 3

2015 Bana Masal Anlatma

2015 Kara Bela

2016 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2018 Hedefim Sensin

2018 Bal Kaymak