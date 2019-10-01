Kristal kelepçe ödülleri sahiplerini buluyor



Türkiye’de polisiye edebiyat yazarlığına giderek artan ilginin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla Türkiye Polisiye Yazarları Birliği tarafından ilk kez düzenlenen “Kristal Kelepçe Edebiyat Ödülleri”ni kazananlar belli oldu. Ödüller, 5 Ekim 2019 Cumartesi akşamı 18.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törende açıklanacak.

Türkiye Polisiye Yazarları Birliği Başkanı Algan Sezgintüredi, edebiyatta sıklıkla ikinci planda kalan ve görmezden gelinen polisiyede artık çok sayıda kıymetli eser verildiğine dikkat çekti. Sezgintüredi, şu açıklamayı yaptı:

“Bir geleneğin başlangıcı olmasını umduğumuz bu ödüllerin başlıca amacı, var olan ya da polisiye yazmak isteyen yazarları desteklemek ve teşvik etmektir. Bu yıl ‘Yılın Polisiye Romanı’ ödülüne aday gösterilen 16 polisiye roman değerlendirmeye alındı. Ayrıca prestij amaçlı ‘Büyük Usta’ ve polisiye edebiyata katkılar temelli ‘Onur Ödülü’ de verilecek. Ödülleri kazananları düzenleyeceğimiz törende açıklayacağız. Etkinliğe polisiye yazarlarının yanı sıra, siyaset, medya, edebiyat ve sanat dünyasından isimler de katılacak.”