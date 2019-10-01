AKP'nin bedelli vekilleri terhis oldu

Askerlik hizmetini yapmadan milletvekili seçilen AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı ile AKP Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, 21 günlük bedelli askerliklerini tamamladılar. İki isim terhis oldu.
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 1 Ekim 2019 Salı, 16:52

[Haber görseli]Anayasa değişikliği ile seçilme yaşı düşürülürken milletvekili olabilmek için askerlik yapmış olma koşulu da kaldırılmıştı. Askerlik yapmadan milletvekili seçilen Büyükgümüş ile Özboyacı, Meclis'te, 2018'de kabul edilen bedelli askerlik yasasından yararlanmak üzere 15 bin lira yatırarak başvurmuştu.

FOTO: ANKA Haber ajansı AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı (solda) ve AKP Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş (en sağda) terhis oldular.

Kırıkkale Lüleburgaz'da bululan 65. Mekanize Piyade Tugayı'nda, 21 günlük bedelli askerlik yapan iki milletvekili, önceki gün terhis oldu.

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