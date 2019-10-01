Aile villalarına karayolları hizmeti: AKP’li başkan için özel kavşak

AKP Denizli İl Başkanı Necip Filiz ile ailesinin villalarının bulunduğu Denizli-Antalya yolu Cankurtaran mevkiine kavşak yapılıyor. İYİ Parti Denizli Millletvekili Yasin Öztürk, kavşağın il başkanı ve ailesinin villaları için yapıldığını söyledi. Öztürk, iki kavşak arasında 3 bin 500 metre mesafe olması şartına uyulmadığına işaret ederek “Kişiye özel kavşak yapılıyor. Kamunun kaynakları kişiye özel harcanıyor” dedi.

İYİ Parti’li Yasin Öztürk, burada bin 900 metre olduğuna işaret etti. Öztürk inşaat alanına gittiğini belirterek, “Oradakilere ‘ne yapıyorsunuz ?’ dedim. ‘Geri dönüş kavşağı yapıyoruz’ dediler. ‘Peki burası uygun mu’ diye sordum. Kişiye özel olduğunu belirttim. Oradakiler de bana, ‘AKP il başkanının ve ailesinin villaları var. O nedenle kavşağı yapıyoruz’ dediler. Ben de inceledim ve teyit ettim. Orada AKP İl Başkanı ve ailesinin villaları var” diye konuştu. Yasin Öztürk, konuyu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ile Meclis gündemine de taşıdı.