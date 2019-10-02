Cumhuriyet Kitap 1546. sayısıyla bugün gazetenizle birlikte

Bu sayımızın kapağında ABD’de büyük başarı kazanan genç yazar Elif Batuman’ı konuk ediyoruz. Seçkin üniversitelerde önce Rus Dili ve Edebiyatı, sonra da Karşılaştırmalı Edebiyat öğrenimi gören Batuman adını Dostoyevski’den alan kitap adlarıyla da tanınıyor. İlk kitabı Ecinniler, Rus Edebiyatına ilişkin denemelerden oluşsa da yayımlandığı yıl ABD’de “Yılın En İyi Kitapları” listelerinde yer aldı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 2 Ekim 2019 Çarşamba, 19:09

ABD’de doğup büyümesi, orada eğitim görmesine karşın Elif Batuman, ilgi alanları çok geniş bir yazar. New Yorker, Guardian gibi dünyanın önde gelen yayın organlarında yazıları yayımlanıyor. Bu yazılarda Beşiktaş’tan Göbeklitepe’ye, Balkanlarda görülen bir böbrek hastalığından, Japonya’da akraba kiralanmasına kadar bilindik bilinmedik pek çok konuyu yazıya döküyor ve büyük ilgi uyandırıyor.
Ecinniler geçmiş yıllarda ülkemizde de yayımlanmıştı. Budala ise yeni yayımlandı. Bunu fırsat bilip Elif Batuman’la hayatı ve kitapları üstüne merak ettiklerimizi konuştuk.
İyi okumalar.
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Düzeltme: Geçen sayımızda Oğuz Demiralp’in “Saraybosna Blues” yazısında geçen Sina Baydur’un çevirdiği Saraybosna Blues kitabı yerine aynı kitabın farklı bir çevirisinin kapak resmi yayımlandı. Yazardan ve çevirmenden özür dileriz.

İyi okumalar...

Turgay Fişekçi

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Turgay Fişekçi