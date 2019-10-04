Akşener: Sistem Türkiye'yi taşımıyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlıyor.

Akşener'in açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

Meral Akşener, geçen günlerde yaşadığı sağlık sorununa ilişkin olarak, hastalığın sebebinin de sulardan olabileceğini söylemişti. 'Su' açıklamasının ardından Mansur Yavaş'ın konuyla ilgilendiğini söyleyen Akşener, teşekkür etti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de, Ankara’da içme suyunun kirli olduğunu iddia ederek, mevsimsel yaşanan hastalıkları bu kirliliğe bağlamış ve konu ile ilgili sosyal medya paylaşımlarında bulunmuştu. Gökçek'in başlattığı 'kirli su' tartışmasına ilişkin konuşan İyi Parti lideri, "25 yıldır Ankara'yı yöneten belediye başkanının mal bulmuş mağribi gibi kendi yönettiği dönemi hiç sorgulamadan Yavaş'ın belediye başkanlığı üzerine saldırması da bir yavuz-hırsız modeli" diyerek tepki gösterdi.

Erdoğan'a çağrım saraydan çıkıp emeklilerle empati yapması, tencere kaynatmakta olan kadının yeri koysun, siftah yapmadan kepenk kapatan esnafın yerine koysun.

Erdoğan halktan çok uzaklaştı. Üreten bir ekonomi yerine inşaatın ön planda olduğu bir ekonomiye geçildi. 2014te saray kavramı getirildi Türkiye'ye. Şu anki krizin sebebi reel sektördür. Yavaş yavaş ve uzun sürecektir. Ekonomiye güven için demokrasi hukuk ve adalet şart.

50+1 TARTIŞMASI

“Biz eskiden bu tür önerileri MHP'den duyardık, şimdi bir mesaj sapması var. İkincisi bir tv programında Erdoğan'ın kesinlikle seçilemeyeceğini söylemiştim. Anlaşılıyor ki AK Parti de bu görüşte. AKP'den böyle bir teklif geldi. İyileştirilmiş parlamenter sisteme dönüş kararının içinde yer alırız."

İTTİFAK AÇIKLAMASI



(Muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı'nın bozulacağını sanmıyorum" açıklaması) Kılıçdaroğlu ile görüşmem olmadı. Hangi bilgiler ışığında bunu söylüyor bilmiyorum ama Millet İttifakı'nın bozulup bozulmayacağına yönelik sorulara baktığınızda ağırlıklı olarak Cumhur İttifakı'nı destekleyen gazetecilerin fantezilerine uygun sorularla karşılaştığımızı görüyorum ben."

IMF GÖRÜŞMELERİ: EL ALTINDAN GÖRÜŞÜYORLAR

Akşener, CHP ve İyi Partili ekonomistlerin IMF ile görüşmelerin ardından AKP kanadından gelen eleştirilere ilişkin şunları söyledi:

"Tam bir yavuz hırsız modeli bu. Sayın Durmuş Yılmaz genellikle yerli ve yabancı yatırımcıların fikrini sorduğu bir ekonomisttir. Bu tür yatırımcıların görüş aldığı bir ekonomisttir. Dolayısıyla IMF randevu istemiş. Gizli mizli değil. Ak Parti ve Sayın Erdoğan'ı, o iltihatları tanıyorsam kesinlikle IMF ile el altından bir görüşmeleri var demektir. Sayın Yılmaz Türkiye'yi koruyan yanıtlar verir. Dolayısıyla bizim partimizin ekonomik kurmayları Türkiye'nin ekonomisini, bakış açısını değiştirecek, yolsuzluğu, israfı, akraba kayırmayı ortadan kaldırarak, hukuk, adalet ve demokrasiyi işleterek üretim ekonomisine geçerek geçeceğine inanırlar. Bizim programımız da bu şekilde. Bu gürültünün, 28 Şubat'da Abdullah Öcalan ile bunlar görüşüyor demiştim. 31 Mart'ta seçimler olurken Abdullah Öcalan'ın mektubu okundu, TRT'de mülakat yapıldı, bizlerin davet edilmediği TRT'de Osman Öcalan'ın mülakatı yayınlandı, o zaman küçük ortak HDP'ye oy veren küçük ortak Öcalan'ın bu mektubuna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Abdullah Öcalan ve Cumhur İttifakı bir ittifak yapmış oldular. Şimdi de diyorum ki muhtemelen IMF ile bunlar el altından bir çalışma götürüyorlar. Sonuçta el sıkışırlarsa CHP ve İyi Parti sebebiyle biz el sıkıştık derler. En sert bağırınca mutlaka onu yapar. Biz IMF ile Türkiye'nin anlaşmasını doğru bulmuyoruz. Biz oraya para ödüyoruz, neden çıkmıyoruz. Madem bu kadar şeytan bir örgüt?"

SİSTEM ESKİYE DÖNMELİ

Akşener, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde aksaklık yaşandığını belirterek, sistemin tekrar eskiye dönmesi gerektiğini ifade etti. Akşener “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini Türkiye taşıyamıyor. Aklı başa alıp iyileştirilmiş parlamenter sisteme geri dönülmeli. Sayın Erdoğan'a da yazık oluyor. Binlerce imzalayacağı evrak vardı. Biz bu referandumda Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine yönelik referandumda hepimiz çok çalıştık. Gittiğim her yerde dedim ki milletvekilinin kıymeti kalmayacak. Dediklerim çıktı. Erdoğan'ın binlerce zorunda kalıp imzaladığı belge mevcut. CHS ilginç bir sistem, dünyada örneği yok" diye konuştu.