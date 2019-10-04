Bir dönemin en tanınan markası icradan satılık

icraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre Simtel, Simtel Astro, Simtel Elektronic, Simtel Robot’unda aralarında yer aldığı toplam 9 adet marka patenti icradan yarı fiyatı olan 1 milyon 150 bin TL’ye satışa çıkacak. 14 Kasım 2019 tarihinde saat 11.00’de yapılacak ihalede 9 marka tek seferde açık arttırma usulü ile satılacak.





Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan icra uzmanı Caner Çakı, “Uzun yıllardır Türkiye’de elektronik ev aletleri pazarında yer alan bir firmanın isim hakkı icradan satışa çıkacak. Bu pazarda faaliyet göstermek isteyenler veya pazarda yer alıp bu tarz köklü bir marka ile pazarını genişletmek isteyenler için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Simtel adı altında 9 tane markanın patenti toplu olarak aynı anda açık arttırma usulü ile satışa çıkacak” dedi.