Kazdağları için davet

Kazdağları İstanbul Dayanışması'nın çağrısı şöyle:

Çanakkale il merkezine 30 km uzaklıkta bulunan Kazdağları Kirazlı mevkiinde, siyanürle altın aramak için 2.000 dönümde binlerce ağaç kesildi, cehennem çukurları kazıldı, binlerce ağaç ise kesilmek için sırasını bekliyor.

5 Ekim Cumartesi Günü Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda “Alamos Gold’a dur” demek için buluşuyoruz. Sanatçı dostlarımızın katkısıyla gerçekleştireceğimiz etkinlikte sesimiz hep birlikte bir kez daha yükselteceğiz ve şirketin 13 Ekim’de yenilenecek ruhsatının iptalini talep edeceğiz.

Erkut Küçükşahin, Kardeş Türküler, Ne Münasebet, No land, Salih Yılmaz, Yeni Türkü ve bir dizi sanatçı, yazar, aktivist dostumuzun destek vereceği buluşmamıza katılımınızdan mutluluk duyacağız.

Tarih: 5 Ekim 2019, Cumartesi

Yer: Yoğurtçu Parkı, Osmanağa Kadıköy

Saat: 17.00