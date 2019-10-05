‘Ciğerlerimiz satılmasın’

Etkinlikte Hasankeyf, Alakır, Salda, ODTÜ, Cerrahtepe, Kuzey Ormanları, Murat Dağı ve Munzur gibi Türkiye’nin doğal güzelliklerinde yapılmak istenilen doğa tahribatları da dile getirildi. Erkut Küçükşahin, Kardeş Türküler, Ne Münasebet, No Land, Salih Yılmaz ve Yeni Türkü’nün şarkıları ile katıldığı buluşmaya CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile HDP ve CHP’li birçok milletvekili destek verdi. Kaz Dağları İstanbul Dayanışması adına konuşan Hatice Şen Özköse, “Ağacın, suyun, bitki örtüsünün ve hayvanların tahribatı devam ediyor. Başta Çanakkale Kirazlı bölgesinde Kanadalı Alamos Gold’un siyanürlü altın madenciliği çalışması olmak üzere, kuzeybatı Marmara’da 29 ayrı noktada altın çıkarma hazırlıkları var. Havası ve suyuyla ünlü doğa harikasının altını üstünden getirmek için yapılan girişimler son aşamaya gelmiş durumda. Biz yaşamseverler acil olarak Alamos Gold’un Türkiye’deki uzantısı Doğu Biga Madencilik’e 10 yıl önce verilen ve 13 Ekim 2019’da dolan maden işletme ruhsatı süresinin uzatılmamasını ve iptalini talep ediyoruz. Ciğerlerimizin satılmasını istemiyoruz” diye konuştu.

Ankara’ya yürüyüş başladı

Buluşma sonrası, 72 gündür Kaz Dağla-rı’nda çadırlarda kalarak direnen Kaz Dağları İstanbul Dayanışması gönüllülerinden Koray Türkay, Murat Akbaş, Cafer Sungur ve Cenk Usta, “Geleceğimiz için Ankara’ya yürüyoruz” teması ile yürüyüşe başladı. Doğa talanına dikkat çekmek amacıyla yola çıkan gönüllüler, 26 Ekim’de Ankara’da düzenlenecek olan “Büyük Ekolojik Mitingi”ne katılacak. l