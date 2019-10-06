Tanrıkulu’ndan önerge: ‘İşkenceci Emin’ Meclis gündeminde

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi’nde, kendisini “MİT elemanı” olarak tanıtan, buradaki tutuklularca “İşkenceci Emin” olarak anılan infaz koruma memurunun karıştığı işkence iddialarını, TBMM’ye taşındı.

Tanrıkulu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Şahısla ilgili fiziksel işkence iddiaları, çok sayıda tutuklu ve tahliye olmuş kişiler tarafından dile getirildiği, şikâyet dilekçelerinin cezaevi ya da savcılık tarafından bloke edildiği, şahıs ile ilgili bir soruşturma açılamadığı ve cezaevi tarafından şahsın bazı tutuklularla temasının yasaklandığı yine iddialar arasındadır” ifadelerine yer verildi.

Tanrıkulu, soru önergesinde şu soruları yöneltti:

“Tutuklu ve hükümlülerin tanık olduğu, cezaevlerinde infaz memuru olarak görünen MİT elemanları olduğu yönündeki iddialar doğru mudur? Şahıs ile ilgili yapılan şikâyet dilekçelerinin bekletilmesi ve işleme alınmamasının izahı nedir? Şahsın kamera bulunmayan bölgelerde işkence yaptığına dair iddialar doğru mudur? Şahsın kamuoyunca tanınan tutuklularla temas etmesi neden yasaklanmıştır?”