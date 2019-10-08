Kazdağları’ndaki katliamın haritasını yaptılar

İnteraktif harita, Kazdağları ve Edremit Körfezi’nde biyolojik çeşitliliğin korunması için; biyolojik çeşitlilik, biyolojik çeşitliliği tehdit eden projeler ve bu projelere karşı devam eden ekoloji mücadeleleri konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

'ÇED RAPORLARINA ERİŞİLEBİLİR'

Dernek açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

"Bölgedeki bu zenginliğin, tehditlerin ve mücadelelerin dijitalleştirilmesi, arşivlenmesi, yaygınlaştırılması kısaca hafızalaştırılması konusunda bir araç olarak hazırlanmıştır. Harita ile bölgede yapılması planlanan/makta olan ya da halihazırda var olan enerji/maden projelerine ve bu projelerin detaylarına, biyoçeşitlilik alanlarına, ÇED raporlarına erişebilir aynı zamanda bu projelere karşı ortaya çıkan toplumsal hareketleri takip edebilirsiniz. Bununla birlikte harita ‘Yerelden Hikâyeler’ başlığı altında Kazdağları ve yöresindeki yaşayan kişilerin doğa ve kültür bağlamında ortaya çıkmış hikâyelerine de yer verecektir.

Harita, ‘interaktif’ kullanıma açık bir şekilde kullanıcıların katkı ve eleştirileri ile birlikte güncel olarak yenilenmeye ve kendini geliştirmeye açıktır.”

Haritaya ulaşmak için tıklayınız.