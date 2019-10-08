Prof. Dr. Mehmet Haberal'dan Yiğit Bulut'a cevap



Haberal, “Şahsıma isnat edilen konularla ilgili hesabımı kamuoyu önünde ve millete hizmetin cezasız kalmayacağını adeta ispat etmeye çalışan zihniyetlerin işgal ettiği makamlarda gereği şekilde verdim. Temenni ederim ki, her kişi ve kurum da hesabını verebilsin” dedi.

Haberal, Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Bulut’un “O adama hayatım boyunca güvenmedim” ifadelerine, “Aziz milletimizi bilgilendirme” başlıklı açıklaması ile yanıt verdi. Haberal, “Son günlerde basında şahsımla ilgili gerçek dışı beyanlarıyla kendisini hayatımda sadece iki kez gördüğüm Yiğit Bulut denilen şahıs açıklamaları ile milletimizi yanıltmaya çalışmıştır. Bu kişi geçmişte Kanal B’ye çalışmak için müracatta bulunmuş, kurallarımıza uymadığı için kendisine görev verilmemiştir” dedi.

BAHÇELİ TEŞEKKÜR ETTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tedavi süreci hakkında da bilgi veren Haberal, “Bahçeli 23.09.2019 tarihinde Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’ne üst solunum yolları şikayetiyle başvurmuş, 6 saat kendisine gerekli tedavi sağlanmış ve hastanemizden yürüyerek taburcu edilmiştir. Daha sonrasında sayın Devlet Bahçeli beni arayarak teşekkür etmiştir” ifadelerini kullandı.

HASTANEDE BAKANLAR KURULU

Haberal, eski Başbakan Bület Ecevit’e ilişkin iddialar hakkında da “Ülkemizin geçmiş dönemlerinin Başbakanı Merhum Bülent Ecevit de acilen Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’ne getirilmiş, hastanemizde 10 gün kadar bür sürede tedavi edilmiş, bu tedavi esnasında hastanemizde bakanlar kurulu toplantısı yapmıştır. 27.05.2002 tarihinde sağlıklı bir şekilde görevine devam etmek üzere teşekkür ederek hastanemizden taburcu edilmiştir. Maalesef 4 yıl sonra 05.11.2006 tarihinde ebediyete intikal etmiştir” dedi.

HESABIMI VERDİM

Haberal, “Şahsıma isnat edilen konularla ilgili hesabımı kamuoyu önünde ve de suçsuzluğun ‘suçluluk’ olarak kabul edildiği, başka bir deyişle millete hizmetin cezasız kalmayacağını adeta ispat etmeye çalışan zihniyetlerin işgal ettiği makamlarda gereği şekilde verdim. Çünkü her zaman hedefim ve görevim demokrasi, hukuk kuralları içerisinde ülkemi yükseltmek ve yüceltmek olmuştur. Temenni ederim ki, her kişi ve kurum da hesabını verebilsin” dedi. ANKARA/Cumhuriyet



BULUT'UN SİLDİĞİ PAYLAŞIMLAR

Bulut, sosyal medya hesabı üzerinden eski başbakan Bülent Ecevit’in tedavi sürecini anımsatarak Haberal’ı hedef almış, Bahçeli’nin başka hastanede tedavi görmesi gerektiğini belirten paylaşımlar yapmıştı. Bulut, “Bir noktanın da altını çizmeliyim; 2001 krizi ve Mehmet Haberal’ın hastanesine teslim edilen Ecevit. Ve sonrası yaşananlar. Bu Haberal denilen adama hayat boyu güvenmedim, güvenmem. Eğer sayın Bahçeli hala ordaysa acilen başka hastaneye nakil edilmeli. Bunu bu konuda çok şey bilen, bizzat yaşayan bir Türk vatandaşı ve bir Türk milliyetçisi olarak söylüyorum. Bu Haberal denen adam Türk milletine asla iyilik yapmaz.” ifadelerini kullanmış, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını silmişti.