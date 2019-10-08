Eski MİT'çi Öneş: Önce rejimle anlaşmalı

Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki kamp ve cezaevlerinde bulunan “IŞİD’lilerden artık Türkiye’nin sorumlu olacağı”na yönelik kararını değerlendirirken, “Biz IŞİD’li teröristlerin bekçisi olamayız” dedi. Çıkar çatışmasında olan Rusya ve ABD’nin oluşturduğu çıkmaz bir sokakta son noktaya geldiğimizi belirten Öneş, “Suriye rejimi ile anlaşmadan Suriye’ye girmek demek, ABD ile böylesine çatışma görüntüsü vermemize rağmen ABD’nin stratejik hedefleriyle uyumlu olmaktır. Bu, Suriye’yi bölen, parçalayan bir durum yaratabilir” dedi.

Cumhuriyet’in ulaştığı eski MİT Müsteşarı Cevat Öneş, iktidarın Suriye politikasını şöyle eleştirdi:

Çıkmaz sokaktayız: Geldiğimiz nokta, bölgedeki emperyalist amaçları için karşılıklı çıkar çatışması içinde olan Rusya ve ABD’nin oluşturduğu çıkmaz bir sokak. Bu son nokta, tabii ki bize Ortadoğu bataklığının şartlarını daha açık şekilde gösterdi.

Yeni açmazlar: Suriye’ye girme meselesi bu çerçevede düşünüldüğü zaman Türkiye için yeni açmazlar da karşımıza çıkaracaktır. Suriye rejimi ile anlaşmadan Suriye’ye girmek demek, ABD ile böylesine çatışma görüntüsü vermemize rağmen ABD’nin stratejik hedefleriyle uyumlu olmaktır. Bu, Suriye’yi bölen, parçalayan bir durum yaratabilir.

Sıkışma uyarısı: Bu bataklığa girdiğimiz takdirde terör örgütleri ile olağan olmayan şartlarda askerimizin karşılaşması ve daha fazla kayıplar vermemiz durumu ortaya çıkar. Suriye sorununu çözemeyeceğimiz gibi hem mahalli halklar ve ülkeler ile çatışma ve ABD-Rusya çıkar çatışması içerisinde sıkışmış bir Türkiye konumunu ortaya çıkarırız.

IŞİD için Suriye ile anlaşmalı: IŞİD meselesi; miktarı dahi bilinmeyen binlerle ifade edilen terörist ve aile yakınları ile birlikte 100 bin insan potansiyelinin Türkiye’nin sorumluluğu içerisine girmesi demektir. Türkiye’nin Suriye rejimi ile anlaşmadan bu konuda nasıl bir çözüm ortaya çıkaracağı meselesi de soru işaretleri yaratıyor.

İdlib tehdidi sürüyor: Suriye sınırları içerisindeki IŞİD unsurları dışında, zaten çok sorunlu İdlib bölgesindeki terörist unsurlar ve burada gene milyonu aşan sivil şahıslar sorunu ile karşı karşıyayız. Muhtemelen gelişmelere göre Türkiye’ye gelme şartları var. Bu tehdit de var. Böylesine büyük bir sorun içerisine hesapsız Suriye politikasını şeffaflık kazandırmadan, Meclis’te tartışmadan, milli iradenin kararını şekillendirmeden, Türkiye toplumunu hazırlamadan ve Türkiye’nin ekonomik şartlarını düşünmeden oluşacak şartları şahsen ben ifade etmek istemiyorum.

Teröristlerin bekçisi olamayız: Hiçbir şekilde girmememiz gereken bir bölge ve üstlenmememiz gereken bir sorun. Biz IŞİD teröristlerinin bekçisi olmamalıyız. Bu Suriye rejiminin sorumluluğunda olan konu.

Sorun Suriye rejimi ile çözülür: Terörle mücadelede bugün ortaya çıkan sonuçlar bize gösteriyor ki ancak Suriye rejimi ile işbirliği içinde bölge barışını sağlayabiliriz. Kendi iç politikamızın içerisinde, Meclis’te oluşturacağımız irade ve muhalefetin desteği ile barış şartlarını yaratan adımlar atmalıyız.