AKP'li Ünal, Kadirova’nın hayatını kaybettiği gün başsavcı yardımcısını evine çağırmış

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara'daki evinde, Ünal'a ait silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybeden 23 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova’nın ölümündeki şüpheler sürüyor. Özbek basınında yer alan haberlere göre, Ünal’ın ifadesi, “dokuz gün sonra “ başsavcı yardımcısı tarafından alındı. Söz konusu iddiaya göre, Kadirova’nın hayatını kaybettiği gün Ünal, başsavcı yardımcısını evine çağırdı.

Özbek basınında yer alan haberlerde, Ünal’ın sadece evine gelen başsavcı yardımcısına ifade verdiğine ve polise ifade vermediğine vurgu yapıldı. Ünal verdiği ifadede, “Ben tabancanın kaybolduğunu öğrenince her yeri aradık. Kadirova’nın odasına gittik ancak Kadirova ‘ bende değil’ yanıtı verdi” dedi.

ZORLUKLAR ÇIKARILDI

Kadirova Ailesinin avukatı Birol Öztürk ise BirGün’den İsmail Arı'ya konuştu. Öztürk, önemli gelişmeler ve tanıklar olduğunu vurgulayarak, “Özbekistan’da bulunan Türkiye Konsolosluğu’nun vekaletname konusunda ağabeye zorluklar çıkarttı. Müvekkilim haftalardır vekaletname çıkarabilmek için uğraşıyor. Hâlâ dosyaya ulaşamadım ve dosyaya ulaştığımda çok detaylı bir açıklama yapacağım. Dosyaya ulaşamamamın en önemli nedeni vekaletname konusunda çıkarılan zorluklardır” ifadelerini kullandı.

AİLE PERİŞAN HALDE

Ailenin durumuna da değinen avukat Öztürk, şunları söyledi:

“Aile perişan halde ve kendilerine çok fazla telefon geldiğini belirtti. Abisi ile konuştuğumda çok ciddi baskı yapıldığını söyledi ve cenazeyle birlikte Özbekistan’a giden Ünal’ın şoförü üzerinden de baskı yapıldığını düşünüyorum. Aile çok tedirgin durumda. Bu olayla alakalı çok ciddi duyumlarımız var ve ulaştığımız tanıklar var ve bu tanıkların çok ciddi beyanları var.”