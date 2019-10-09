‘Asya Uyku Kongresi’ gelecek yıl İstanbul’da yapılacak

İstanbul’da düzenlenen “20. Türk Uyku Tıbbı Kongresi” ve eşzamanlı olarak yapılan “7. Türk Uyku Tıbbı Tekniker ve Teknisyenliği Kongresi” sona erdi. Türkiye ile birlikte 13 Asya ülkesinin uyku tıbbı topluluklarının üye olduğu Asya Uyku Araştırmaları Topluluğu’nun (Asian Sleep Research Society- ASRS) gelecek yılki kongresinin, 18-21 Kasım 2020 tarihleri arasında İstanbul’da yapılması kesinleşti.

Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleştirilen kongreler önceki gün “TUTD Yeterlilik Sınavı” ile sona erdi. TUTD yeni Yönetim Kurulu Başkanı olan Doç. Dr. Hikmet Fırat, kongreler boyunca yaklaşık 200 uyku tıbbı hekimi ve teknikerinin yanısıra 2 de uluslararası uyku tıbbı otoritesini ağırladıklarını belirtti. Fırat, 2020 Asya Uyku Tıbbı Kongresi’nin “21. Türk Uyku Tıbbı Kongresi” ile eş zamanlı olarak, İstanbul’da, 18-21 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi. ASRS’ye Türkiye ile birlikte, Çin, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, İsrail, Japonya, Kore Malezya, Pakistan, Singapur, Tayvan, Tayland uyku tıbbı topluluklarının da üye olduğunu kaydeden Fırat, şöyle devam etti:

“Prof. Dr. Mallick ve Prof. Dr. Inoue, bize gelecek yılki kongreye, üye ülkelerin yanısıra üye olmayan Avustralya ve İran gibi ülkelerden de toplam 20 konuşmacı ve 150’ye yakın davetli olacağı bilgisini verdi. TUTD olarak, tüm konuklarımızı layıkıyla ağırlayacağımıza ve bu sürecin “Türk Uyku Tıbbı” alanına çok önemli yeni kazanımlar sağlayacağına, inanıyoruz.”