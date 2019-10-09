Fırat'ın doğusuna operasyon başladı

Harekatın başladığına ilişkin resmi açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Erdoğan resmi hesabından önce Türkçe, ardından da İngilizce olarak harekatın başladığını şu sözlerle ilan etti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız.

#BarışPınarıHarekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum.

Allah yar ve yardımcımız olsun."

Dünya harekatı böyle gördü

Dünya ajansları Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik olarak başlattığı harekatı son dakika haberi olarak geçiyor.

Suriye devlet televizyonu, ülkenin kuzeyine hava saldırıları düzenlendiğini aktardı. Reuters'ın Türk güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, hava saldırıları topçu atışlarıyla destekleniyor. Ayrıca YPG/PKK'ya ait mevziler, mühimmat depoları da Türk obüsleriyle vurulmaya başladı. Kara harekatının başlayıp başlamadığına dair ise herhangi bir bilgi gelmedi.



HAREKATA İLİŞKİN CUMHURİYET TV'YE ÇARPICI DEĞERLENDİRME - VİDEO

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Barış Pınarı Harekatı'nı Cumhuriyet Tv’ye değerlendirdi.

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, operasyon için şunları söyledi:

Serhat DOĞAN - Son operasyon bugün itibariyle başladı,Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Öncelikle bu operasyonu nasıl yorumlamak lazım?

Ahmet YAVUZ - Öncelikle ordumuza başarılar dileyelim, kayıpsız vazifesini yapmasını temenni edelim ve mehmetçiğimize zarar gelmesin önce onu belirtelim. İkincisi operasyon anladığım kadarıyla ABD ile koordineli bir şekilde yürüyor. Çünkü askerlerini belirli bir alandan çektiler. İşte o alanlar kısa süre sonra bizim birliklerimizin hedefi olacak. Şu anda Hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtalarıyla belirli hedefler etkisiz hale getirilmek suretiyle kara birliklerden harekatını kolaylaştırıcı olan safha başladığı anlaşılıyor, muhtemelen birkaç ayrı bölgeden güneye doğru birlikler sarkacak ve kendi hedeflerine doğru hareket edeceklerdir. Bu safhada mahallelere gireceklerini pek sanmıyorum, işte etraflarını çevirdikten sonra bölgenin kontrollü hakimiyetini sağlayacaklar ondan sonra bölge içinde muhtemelen temizlik yapacaklardır.

Serhat DOĞAN - Hocam, ilk uçaklarla mı gireceğiz, top atışlarıyla mı, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz girdi mi o bölgeye şu an bilgi var mı?

Ahmet YAVUZ - Şu an belki girmiştir bile bilemeyiz, yani önce sızma yapan unsurlar girer onlar koordineli olarak ateş destek vasıtalı gereken hazırlık ateşi anlamındaki faaliyetleri yürütürler sonra da kendi planlarına göre belirli yerlerde zırhlı birlikler ya da piyade birlikleri girerek derinliğe süratle nüfuz ederler, belli yol kavşaklarını ele geçirirler...

Serhat DOĞAN - Peki hocam, terör örgütleri orada var özellikle PYD, PKK’nın diğer kolları ve IŞID var bu terör örgütleriyle TSK nasıl bir mücadele içerisine girer bölgede sizce?

Ahmet YAVUZ - Terör örgütleriyle nasıl bir mücadele içerisine girer, işte benzerlerini Fırat Kalkanı Harekatı’nda ve Zeytindalı Harekatı’nda gördüğümüz gibi olacaktır. Buna benzer şekilde cereyan edecektir. Ancak tabii orada hava, arazi koşulları çok daha savunmaya elverişliydi, burada ağırlıklı olarak meskün mahallelerde çatışma türü şeyler beklemek mümkün. Yani arazide çok fazla tehdit olacağını şahsen değerlendirmiyoruz ama meskün mahallelerde muhtemelen bir sürü tuzak hazırlamışlardır. İşte onlarla mücadele devam edecektir.

Serhat DOĞAN - Muhtemelen öncesinde tüm hazırlıklar yapılmıştır. Peki, Amerikan askerleri bölgede, Amerikan askerleriyle sıcak bir temas yaşanır mı?

Ahmet YAVUZ - Amerikan askerleriyle temas yaşanacağını bu safhada zannetmiyorum. Çünkü Amerikan askerleri belirli bölgelerde çekildi. O çekilen bögelere girdi askerlerimiz şu anda biz bilmiyoruz tabii bildiğimiz kadarı söylüyoruz.

Serhat DOĞAN - Çok erken daha yeni başladı ama sizin öngörünüz ne kadarlık bir süre zarfında TSK istenilen bölgeye yerleşir ve tamamen orasını terör unsurlarından temizleyebilir sizce?

Ahmet YAVUZ - Bu çok bugünden cevaplandırılması mümkün olmayan bir sorudur. Çünkü, temizlemekten kastınız nedir, daha sonra ne yapılacaktır bunları bilmeden bir tarih vermek böyle bir öngörüde bulunmak yanlış olur. Temizlik uzun sürer, ne kadar derinliğe gidecek, ne kadarlık bir alanı temizleyecek biz şu anda bunları bilmediğimiz için size sçylememiz mümkün değil aslında, güvenli bölge yaratmaktan ziyade bölgeyi güvenli hale getirmek önemli. Bölgeyi güvenli hale getirmekte işte büyük ölçüde ABD’nin oradan çekilmesine bağlı. Yoksa bizim gittiiğimiz yerin güneyinde amerikan askerleri olacaksa PYD’yi ve PKK’yı desteklemeye devam edecekse harekatın siyasi maksadı tam olarak sağlanmış olmaz ama askeri hedeflere ulaşır.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NDAN İLK GÖRÜNTÜLER