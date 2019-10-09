Kamışlı'dan Nusaybin'e 9 roket atıldı: 3 yaralı







Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde bulunan YPG'li teröristler, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından roketle saldırıda bulundu. Mardin'in Nusaybin atılan 9 roketten çoğu boş arazilere, biri Yıldırım İlkokulu'na, biri Yeşilkent Mahallesi'nde bulanan Doğan Sitesi'ndeki 5'inci katta bulunan daire ve bir karakola isabet etti.

3 YARALI

Roketin isabet ettiği Kışla Mahallesindeki Hayat sokağında 3 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Saldırıda yaralananlar, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardında ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

VATANDAŞLARA 'SINIRDAN UZAK DURUN' UYARISI

Suriye'den peş peşe atılan roketlerin, Nusaybin'e düşmesinin ardından Kaymakamlık tarafından belediye hoparlörleri aracılığıyla vatandaşlara uyarılar yapıldı. Belediye hoparlörlerinde, 'Vatandaşlarımızın can güvenliği nedeniyle sınır hattından uzak durmaları ve evlerin zemin katlarında beklemeleri önemle duyurulur' anonsları yapıldı.