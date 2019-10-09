Hasankeyf için yüz binlerce yürek



Hasankeyf ve Dicle Vadisi için başlatılan imza kampanyalarına dair güncel bilgileri kamuoyu ile paylaşan Hasankeyf Koordinasyonu yaptığı açıklamada, Temmuz 2019’da barajın su tutmaya başladığı ve bugünlerde Hasankeyf’e giriş çıkışların kapatıldığını belirterek “1980’lerden itibaren sular altında kalacak denilen Hasankeyf ile Dicle Vadisi, bugün, 1988’den beri baraja karşı çıkan ulusal ve uluslararası onlarca sivil toplum kuruluşu ve milyonlarca insanın verdiği tepki sonucu hâlâ ayakta. Ilısu Barajı akış aşağı bölge üzerinde çok olumsuz etkileri olacaktır. 82 milyon yurttaşımız başta olmak üzere tüm dünyayı, 12 bin yıllık insanlık tarihini olan Hasankeyf ile milyonlarca canlıya ev sahipliği yapan Dicle Vadisi’nin 50 yıl ömrü ön görülen bir barajın suları altında yok edilmeye çalışılmasına karşı, tarihin ve doğanın çığlığına, bir imza da olsa ses olmaya çağırıyoruz” denildi.