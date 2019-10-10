İstanbul Başsavcılığından Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarına inceleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen “Barış Pınarı Harekatı”na ilişkin sosyal medya paylaşımlarına yönelik yazılı bir açıklama yapıldı.

Başsavcılıkça yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirmekte olduğu “ Barış Pınarı Harekatı” üzerinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve güvenliğini hedef alan; bu amaca hizmet mahiyette, her türlü yönlendirici haber, yazılı görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte kişi yada kişiler tarafından suç oluşturan eylemlere yönelik Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca inceleme ve tespitler yapılmakta olup, yasak gereğine tevessül edilmektedir” denildi.

İKİ GAZETECİYE GÖZALTI

Öte yandan, "diken.com.tr" adlı internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü Fatih Gökhan Diler'in, başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.

Birgün gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir de, aynı kapsamda sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.